Воспитанник «Барселоны» стал игроком «Оренбурга»

Пресс-служба «Оренбурга» сообщает о подписании контракта с нападающим Мамаду Силлой. Сроки соглашения с 25-летним сенегальским футболистом не уточняются.

Силла является воспитанником академии «Барселоны». Ранее форвард выступал также за «Расинг», «Эйпен», «Гент», «Зюлте Варегем», «Сент-Трюйден».

В текущем сезоне Силла провел 3 матча за «Гент» и отметился одной результативной передачей.