Радимов — о свидании: «Снял номер в отеле за 500 долларов, заказал два «Дом Периньона»

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о самом удивительном свидании.

— Самое удивительное свидание в вашей жизни?

— Играя в ЦСКА, познакомился с девушкой. После матча снял за 500 долларов номер в одном из лучших московских отелей...

— Сколько же вы тогда получали?

— 3 тысячи в месяц. Мы поужинали, я решил шикануть, заказал два «Дом Периньона» по 400 долларов за бутылку. Утром отвез девушку домой, прикинул — за ночь ползарплаты ушло! Понял, что все это не стоило того. Больше не встречались.