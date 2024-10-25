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Сегодня, 09:30

Радимов: «После игры — сообщение от мамы: «Даня находится во фрустрации»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с полузащитником Данилом Ящуком.

— Был в «Зените-2» парень, который должен был играть здорово — но внезапно скис?

— Данила Ящук. Мегаталант! Выделялся в академии, обыграть один в один мог кого угодно. Вдруг мама стала его агентом. Решила продать в Германию.

— Это мальчишку не воодушевило?

— Наоборот. Данила на тренировках перестал выкладываться, размышляя про бундеслигу. Вот Ящука мне жалко! Ездил в Финляндию, еще куда-то. Сейчас играет на первенство города.

— С мамой-агентом имели счастье общаться?

— Один раз написала мне SMS. Сын был постоянно игроком стартового состава в академии. В «Зените-2» — тоже. Но когда на тренировках начал валять дурака, я усадил на лавку. Для него это стало потрясением. После игры — сообщение от мамы: «Даня находится во фрустрации».

— Боже.

— Я почему запомнил? Потому что тогда загуглил слово «фрустрация».

— Что ответили?

— Написал: «Хорошего вам вечера». Больше с мамой не контактировал.

Владислав Радимов (слева) и&nbsp;Валерий Карпин в&nbsp;благотворительном матче ветеранов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; 14&nbsp;октября 2012 года. Владислав Радимов: «Пишу Карпину: «Ничего ты, Валерий Георгиевич, в футболе не понимаешь!» Получаю ответ: «Согласен»

Владислав Радимов
ФК Зенит-2
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Гендиректор «Ахмата»: «С чего вы взяли, что у Ташуева должен быть кредит доверия?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
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