Радимов: «После игры — сообщение от мамы: «Даня находится во фрустрации»

Экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с полузащитником Данилом Ящуком.

— Был в «Зените-2» парень, который должен был играть здорово — но внезапно скис?

— Данила Ящук. Мегаталант! Выделялся в академии, обыграть один в один мог кого угодно. Вдруг мама стала его агентом. Решила продать в Германию.

— Это мальчишку не воодушевило?

— Наоборот. Данила на тренировках перестал выкладываться, размышляя про бундеслигу. Вот Ящука мне жалко! Ездил в Финляндию, еще куда-то. Сейчас играет на первенство города.

— С мамой-агентом имели счастье общаться?

— Один раз написала мне SMS. Сын был постоянно игроком стартового состава в академии. В «Зените-2» — тоже. Но когда на тренировках начал валять дурака, я усадил на лавку. Для него это стало потрясением. После игры — сообщение от мамы: «Даня находится во фрустрации».

— Боже.

— Я почему запомнил? Потому что тогда загуглил слово «фрустрация».

— Что ответили?

— Написал: «Хорошего вам вечера». Больше с мамой не контактировал.