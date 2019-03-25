Владимир Вайсс – о травме Ананидзе: "Джано жаловался на прооперированное колено"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс в разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал о состоянии здоровья полузащитника его команды и "Крыльев Советов" Джано Ананидзе, который по состоянию здоровья не сможет сыграть в матче отборочного турнира Евро-2020 против Ирландии. 23 марта хавбек во встрече с Швейцарией (0:2) провел на поле 84 минуты, после чего был заменен на Нику Качараву.

На 24-й минуте той встречи Ананидзе оказал первую помощь защитнику соперников Фабиану Шеру, у которого после столкновения с игроком обороны грузинской сборной Джемалом Табидзе запал язык.

– Джано Ананидзе жаловался на прооперированное колено, которое у него болело, – сказал Вайсс. – Он попросил, чтобы его отпустили со сбора. Он некомфортно чувствовал себя после игры.

– У него тяжелое повреждение, или нет?

– Спросите его. Почему меня спрашиваете, я не врач.

На попытки уточнить состояние здоровья Ананидзе, Вайсс попросил его не беспокоить. Также словацкий специалист не стал высказываться о действиях своего игрока после столкновения Табидзе и Шера в субботнем матче. (Андрей Михайлов)