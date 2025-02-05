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Сегодня, 09:15

Кузьмичев: «Батраковым интересуются европейские топ-клубы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» рассказал, что зимой получал много звонков от европейских агентов.

— Фиксированная сумма отступных в контракте Алексея будет прописана только для европейских клубов?

— Это непростой вопрос... Мы понимаем, что в принципе сумма отступных в контракте Батракова для «Локомотива» — неприемлемая история. Но у парня есть цель в перспективе попробовать свои силы в большом европейском клубе. Поэтому если, дай бог, через какое-то время получим предложение от серьезной команды, то и «Локо» сможет заработать, и у Алексея появится возможность сыграть в топ-чемпионате. Так что сейчас разговоры о сумме отступных в соглашении ведутся только относительно именно европейских клубов.

— Зимой вы получали предложения от европейских клубов?

— Не знаю, поступали ли предложения в «Локомотив». По крайней мере, со мной такой информацией не делились. А мне звонили многие агенты, связанные с европейскими клубами из ведущих чемпионатов. Общение было.

— О каких клубах идет речь?

— О больших, из топовых чемпионатов. Но конкретизировать сейчас смысла нет. Ясно одно: в Европе следят за Батраковым, интересуются им. Это факт.

— И все-таки клубы какого уровня положили глаз на Батракова? Калибра «Монако» и «Реал Сосьедад»?

— Нет, все же повыше.

— «Зенит» прощупывал почву по поводу Батракова?

— Нет. Да и зачем, если «Локо» четко всем дал понять, что в российские команды он Алексея не продаст? Да и мы сами это комментировали.

Алексей Батраков. «Мы хотим продлить контракт. Но есть один нюанс». Кузьмичев — о Батракове в «Локо» и Сильянове в «Зените»
Алексей Батраков
Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
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«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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