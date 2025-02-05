Кузьмичев: «Батраковым интересуются европейские топ-клубы»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» рассказал, что зимой получал много звонков от европейских агентов.

— Фиксированная сумма отступных в контракте Алексея будет прописана только для европейских клубов?

— Это непростой вопрос... Мы понимаем, что в принципе сумма отступных в контракте Батракова для «Локомотива» — неприемлемая история. Но у парня есть цель в перспективе попробовать свои силы в большом европейском клубе. Поэтому если, дай бог, через какое-то время получим предложение от серьезной команды, то и «Локо» сможет заработать, и у Алексея появится возможность сыграть в топ-чемпионате. Так что сейчас разговоры о сумме отступных в соглашении ведутся только относительно именно европейских клубов.

— Зимой вы получали предложения от европейских клубов?

— Не знаю, поступали ли предложения в «Локомотив». По крайней мере, со мной такой информацией не делились. А мне звонили многие агенты, связанные с европейскими клубами из ведущих чемпионатов. Общение было.

— О каких клубах идет речь?

— О больших, из топовых чемпионатов. Но конкретизировать сейчас смысла нет. Ясно одно: в Европе следят за Батраковым, интересуются им. Это факт.

— И все-таки клубы какого уровня положили глаз на Батракова? Калибра «Монако» и «Реал Сосьедад»?

— Нет, все же повыше.

— «Зенит» прощупывал почву по поводу Батракова?

— Нет. Да и зачем, если «Локо» четко всем дал понять, что в российские команды он Алексея не продаст? Да и мы сами это комментировали.