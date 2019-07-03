Виктор Гончаренко: "Успех - это путь от неудачи к неудаче"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Ростова" в контрольном матче на турнире в Австрии (1:2). Армейцы потерпели все три поражения и закончили турнир на последнем месте (0:1 с "Краснодаром", 1:3 со "Спартаком").

- Мы еще перед игрой говорили, что такой опыт нам нужно получить, - сказал Гончаренко в эфире "Матч Премьер". - Мы помним, какие ощущения были после зимы, когда мы выиграли все матчи в Испании, а потом приехали вальяжными.

Нужно еще работать над обороной и атакой, отшлифовать игру в четыре защитника. Ожидаем, что Мариу еще прибавит, Влашич добавит нам креатива, который нужен, вернется Сигурдссон.

В центре поля хотелось бы, чтобы мы матч лучше контролировали. Успех - это путь от неудачи к неудаче. По крайней мере, мы в это верим.

- Вы во всех матчах использовали расстановку с четырьмя защитниками. Это будет основной схемой?

- У нас были проблемы, мы не могли использовать схему в три центральных защитника, были определенные проблемы. Но когда есть вариативность, это всегда лучше.

- Не обидно, что на турнире команда не набрала ни одного очка?

- Все-таки мы стремимся к официальным матчам, надо набирать очки в них.