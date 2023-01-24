«Верона» не получала официальных предложений от «Спартака» и «Локомотива» по Гюнтеру

Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку ответил на вопрос «СЭ», получал ли клуб официальные предложения от «Спартака» и «Локомотива» по защитнику Кораю Гюнтеру.

«Нет, мы не получали официальных предложений по Гюнтеру от «Спартака» или «Локомотива», — сказал Маррокку «СЭ».

Ранее агент защитника Эрсин Акан заявил «СЭ», что игрок сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив».

В текущем сезоне 28-летний защитник провел за «Верону» 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 4,5 миллиона евро.