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Сегодня, 23:00

«Верона» не получала официальных предложений от «Спартака» и «Локомотива» по Гюнтеру

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «Вероны» Франческо Маррокку ответил на вопрос «СЭ», получал ли клуб официальные предложения от «Спартака» и «Локомотива» по защитнику Кораю Гюнтеру.

«Нет, мы не получали официальных предложений по Гюнтеру от «Спартака» или «Локомотива», — сказал Маррокку «СЭ».

Ранее агент защитника Эрсин Акан заявил «СЭ», что игрок сохраняет шансы на переход как в «Спартак», так и в «Локомотив».

В текущем сезоне 28-летний защитник провел за «Верону» 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 4,5 миллиона евро.

ФК Верона
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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