Генич не сомневается, что «Зенит» станет чемпионом России

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, чего ждет от второй части сезона. Он уверен, что чемпионом России снова стане «Зенит».

«Жду, что «Зенит» не за четыре и не за пять туров до конца чемпионата возьмет титул, хотя предпосылок к этому достаточно много. У петербуржцев остались лидеры, никто никуда не уехал. Сколько бы разговоров не было, что кто-то не вернется, кто-то, как Юри Алберто, психанет и уедет, но нет — все на месте. Более того, взяли молодого защитника Ренана на смену Ловрену. Вряд ли кто-то составит конкуренцию «Зениту» на дистанции. Когда петербуржцам попадается большой соперник, они, как правило, очки не теряют», — цитирует Генича «РБ Спорт».