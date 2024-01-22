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Валуев: «Перевод Кругового в «Зенит-2» — это внутреннее дело клуба»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы и болельщик «Зенита» Николай Валуев высказался о переводе защитника Данилы Кругового во вторую команду сине-бело-голубых до окончания действия контракта с клубом.

«Перевод Кругового в «Зенит-2» — это внутреннее дело клуба. Ему был предложен новый контракт на пять лет, насколько я знаю. Он отказался его подписывать. Наверное, не видит дальше себя в «Зените» — зачем на него рассчитывать в такой ситуации? Александр Иванович (Медведев) сказал, что в «Зените» на двух стульях не сидят. Если в ЦСКА готовы забрать Кругового сейчас, в это межсезонье, они должны обсудить финансовые условия с «Зенитом», — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона-2023/24 25-летний защитник будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-perevod-krugovogo-v-zenit-2-e-to-vnutrennee-delo-kluba/
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит
Николай Валуев
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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Спартак

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Локомотив

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