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Орлов заявил, что российским игрокам не хватает выносливости и они не могут выдержать 90 минут

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему российским игрокам трудно проявить себя на международном уровне и заслужить приглашение в сильный европейский клуб.

«Главная проблема в том, что российские футболисты — не выносливые. Когда существовал советский футбол, наши игроки были самые сильные, физически готовые. Во время зимних сборов получали приличную нагрузку, благодаря которой повышали выносливость. Я сам через это прошел, играл на таком уровне. И тренеры старой закалки знают, как все это делается. Когда на смену советскому футболу пришел российский и у нас появились первые легионеры, где-то к 2000 году, тренеры перешли на скоростную работу. А скоростная работа — это отрезки. Методика поменялась», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Он также отметил, что тренерам не стоило забывать все старое. По его мнению, нужен синтез и слияние идей.

«Сила, выносливость — это был конек наших футболистов. Мы могли уступать в технике, индивидуальной работе с мячом, но атлетизмом и готовностью всегда славились. А теперь не держим 90 минут. Играет в «Монако» Головин, его меняют все время. Миранчук в «Торино» редко проводит полный матч. Хвичу меняют в «Наполи», хотя он в Италии сейчас — звезда. Грузин формировался в системе нашего футбола, тоже не привык держать темп 90 минут. А чемпионат мира в Катаре показал, что и 120 минут надо уметь играть. Мы видели, как это делают лучшие игроки. У нас 30 официальных игр в чемпионате, так? Еще в Кубке. Ну, пусть 45. А ведущие клубы Европы проводят по 60-70 матчей за сезон. И как играют, какой темп! Это говорит о том, что в нашем футболе не хватает тренировочной работы», — добавил Орлов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-nashi-igroki-ne-sposobny-vy-derzhivat-90-minut-im-ne-hvataet-vy-noslivosti/
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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