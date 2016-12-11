16:07 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Масалитин: "В настоящее время Дзагоев не готов к переходу в "Эвертон"

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что Алану Дзагоеву будет сложно адаптироваться в Англии. Он добавил, что оптимальным вариантом и для клуба, и для футболиста в настоящее время – остаться в России.

– На сегодняшний день Дзагоев является лидером команды. И возможный трансфер – "палка о двух концах": после строительства стадиона у ЦСКА не очень хорошее финансовое положение: есть долги перед банками, которые необходимо закрывать. А деньги можно получить только от продажи игроков. Но если армейцы претендуют на чемпионство, то футболиста продавать нельзя. Равноценной замены у них нет.

Думаю, адаптироваться в Англии Алану будет сложно. Он пока еще до конца не набрал форму после травмы. Ведь в английском чемпионате на каждой тренировке нужно выкладываться на все сто. Для Дзагоева уходить куда-то сейчас – не лучший вариант. К другому чемпионату нужно быть готовым, а в настоящее время он не готов к такому вызову. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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hant64

Да какая Англия, какой Эвертон для Дзагоева? У него же физики вообще нет. Он 60 минут на поле еле-еле в российском чемпионате двигается, после чего чуть ли не ползает. Кто ему позволит в английском первенстве еле ногами двигать? Через три матча на лавку усадят, через 10 - в запас уже проходить перестанет. И в следующем году, растеряв окончательно игровые навыки и форму, вернется в условные Крылья Советов. Вариант Биляша, один к одному. Даже клуб один и тот же.

18:14 11 декабря

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