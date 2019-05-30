Валерий Карпин: "Летний турнир в Австрии - возможность провести хорошие спарринги"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что летний турнир в Австрии с участием клубов РПЛ является возможностью провести хорошие спарринги. В соревновании также примут участие "Спартак", ЦСКА и "Краснодар".

- Здорово, что у "Ростова" вновь получится принять участие в турнире, где есть возможность провести хорошие спарринги, - приводитятся слова Карпина в релизе "Матч ТВ". - Зимой я отмечал организацию и уверен, что сейчас все пройдет на таком же хорошем уровне. Тем более сроки турнира совпадают с нашим финальным этапом подготовки к новому сезону.

"Ростов" занял 9-е место в премьер-лиге-2018/19.

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