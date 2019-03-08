Валерий Газзаев: "Не считаю нужным введение Fan ID на внутрироссийских соревнованиях"

Знаменитый отечественный тренер, четырехкратный чемпион страны и обладатель Кубка УЕФА, сейчас зампреда Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" признался, что негативно относится к идее введения системы Fan ID в чемпионате России.

– Как вы относитесь к идее ввести паспорт болельщика в чемпионате России?

– Негативно. Не считаю нужным введение этой системы на внутрироссийских соревнованиях. На мой взгляд, Fan ID оправдывает себя, когда в стране проходят крупные спортивные соревнования и в нее приезжает много иностранных гостей – допустим, так было на Олимпийских играх в 2014-м, на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Паспорта болельщиков способствуют повышению безопасности и облегчают передвижение фанатов. Однако вводить их в чемпионате России нецелесообразно. Во-первых, это дополнительные расходы, на введение паспорта болельщиков уйдут миллионы бюджетных средств. Во-вторых, это дополнительные ограничения для зрителей, которых и так немного – если человек вдруг спонтанно захочет пойти на футбол, он просто не сможет этого сделать. По моему мнению, современные технологии способны обеспечить безопасность и идентификацию зрителей на матчах, и в Fan ID смысла нет. (Дмитрий Симонов)

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