Газзаев положительно оценивает работу Мусаева в «Краснодаре»: «Он заслуживает лишь похвалы»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал работу главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Я очень положительно оценил бы его работу. Он принял команду посреди прошлого сезона, но у него был плюс в том, что он знал этих игроков, а они знали его требования. Еще в прошлом сезоне мы видели, что «Краснодар» претендовал на чемпионство и даже обыграл «Динамо» в последнем туре, но тогда «Зенит» победил «Ростов» и забрал чемпионство. В этом же сезоне команда помимо хороших результатов показывает высокое качество игры. Сейчас мы видим, что «Краснодар» играет в удовольствие и на полную самоотдачу, за что он заслуживает лишь похвалы», — сказал Газзаев «СЭ».

После 12 туров «Краснодар» располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ с 30 очками.

(Денис Сафронов)