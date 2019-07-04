Валерий Газзаев: "Глушаков усилит "Ахмат", у меня нет никаких сомнений"

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев – о последних событиях в российском футболе.

– Самый резонансный трансфер лета: уход Глушакова из "Спартака" в "Ахмат". Что думаете об этом?

– В "Спартаке" вокруг Глушакова сложилась такая ситуация, что иного решения быть уже просто не могло. А в том, что Денис усилит "Ахмат", у меня нет никаких сомнений. Это опытный игрок, который прекрасно понимает, чего от него ждут. "Ахмат" все время подбирается к еврокубковой зоне, но никак туда не попадет. Надеюсь, что теперь грозненцы сделают этот шаг, тем более в прошлом сезоне им не хватило совсем немного. Глушакову не надо никому ничего доказывать – но приносить пользу новой команде крайне важно. (Дмитрий Симонов)

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