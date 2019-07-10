Валерий Газзаев: "Джанаев в ЦСКА? Но ведь Акинфеев в полном порядке!"

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России (из них три раза – с ЦСКА) Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что армейцы рассматривают возможность подписания вратаря Сослана Джанаева. По данным "СЭ", такая инициатива исходит от главного тренера москвичей Виктора Гончаренко.

– О том, что ЦСКА якобы собирается подписать Джанаева, я узнал из СМИ, но если такие намерения действительно есть, то это вызывает некоторое удивление. Объясню, почему, – начал Газзаев. – Во-первых, к Игорю Акинфееву нет абсолютно никаких претензий, он в полном порядке. Великолепно провел прошлый год и сезон (достаточно вспомнить чемпионат мира-2018, где без подвигов Игоря мы бы не вышли в четвертьфинал) и не дает никаких оснований сомневаться в своем уровне и мастерстве. Кроме того, у меня нет ни малейших сомнений, что Игорь Акинфеев еще как минимум лет пять способен выступать на столь же высоком уровне и быть безоговорочным первым номером в ЦСКА. Говорю так потому, что прекрасно знаю Игоря, его профессионализм и подход к делу. В общем, вопрос о первом номере в клубе в принципе не обсуждается.

Во-вторых, Джанаеву 32 года, и если он, получается, рассматривается как дублер Акинфеева, как голкипер для подстраховки, то это несколько странно. Я хорошо знаю и Сослана – когда возглавлял ЦСКА, молодой Джанаев выступал за дубль, а в основном составе бригаду вратарей составляли Акинфеев, Мандрыкин и Габулов. Думаю, трудно спорить о том, что когда вратарю за 30, ему нужно постоянно иметь игровую практику, регулярно выходить на поле, а не сидеть на лавке. Джанаев еще недавно вызывался в сборную, выступал в основе "Ростова" и "Рубина" – неужели теперь он готов к роли запасного?.. На мой взгляд, роль голкипера-резервиста гораздо больше подходит более молодым вратарям – возможно, воспитанникам клубной академии, которые должны набираться мастерства в тренировочной работе, занимаясь бок о бок с тем же Акинфеевым. (Дмитрий Симонов)

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