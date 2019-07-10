Приглашение Джанаева в ЦСКА – инициатива Гончаренко

По данным "СЭ", главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выступил с инициативой подписать контракт с известным 32-летним вратарем Сосланом Джанаевым в качестве дублера Игоря Акинфеева.

По нашей информации, свое желание Гончаренко мотивирует тем, что Акинфееву необходим сильный вратарь для подстраховки на случай ЧП, то есть дисквалификаций и травм, а нынешние запасные вратари – Помазун и Кырнац – по своему уровню этой задаче не до конца соответствуют. При этом кандидатура Джанаева пока не утверждена высшим руководством армейцев.

Джанаев последние полгода провел за польский клуб "Медзь", ранее выступал за "Ростов", "Рубин", "Аланию", "Терек", КАМАЗ. Сейчас голкипером интересуется новичок РПЛ "Сочи". Клуб почти договорился с Джанаевым на зарплату 200 000 евро в год.

Сослан является воспитанником ЦСКА (1999-2006). Джанаев входил в расширенный список кандидатов в сборную России для участия в ЧМ-2018, но в последний момент был отцеплен из четверки голкиперов.