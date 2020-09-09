Вагнер Лав рассказал о своем самом большом штрафе

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав рассказал о том, какой самый большой штраф он заплатил в период выступлений за команду. Сейчас он является игроком «Кайрата».

— Валерий Газзаев называл тебя «человек-штраф». Вспомни свой самый-самый крупный штраф в карьере.

— Я не платил прямо так много штрафов в карьере. Штрафы, которые я платил, не были за пропуски тренировок или опоздания. Опоздания были только когда я улетал в Бразилию на выходные, например, нам давали один месяц отдыха, я всегда находил себе еще 10 дней сверху. Они приходили и говорили: «Ты оштрафован». Я отвечал: «Ок, я согласен и готов заплатить». Я не помню самую большую сумму, но где-то 30-40 тысяч долларов за раз, — сказал бразилец в интервью каналу «Красава» на Youtube.

36-летний Вагнер Лав в составе ЦСКА трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.