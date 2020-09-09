Вагнер Лав назвал Газзаева лучшим тренером в своей карьере
Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав сказал, что лучшим тренером в своей карьере он считает Валерия Газзаева. Сейчас футболист выступает за «Кайрат».
— Самый крутой тренер, с которым ты работал в своей карьере?
— Есть несколько тренеров, с которыми мне очень понравилось работать. Тите, Зико, Дунга, Паррейра, Газзаев — он был очень важным человеком для меня, так как у нас были очень хорошие отношения, особенно за полем.
— Давай я задам тебе вопрос свой любимый, от лучшего к худшему: Газзаев, Жардим, Зико, Дунга, Слуцкий и Гюнеш из «Бешикташа», у которого ты вообще не играл?
— Я поставлю Газзаева первым, так как выигрывал с ним важный титул. Также я выигрывал трофеи с Дунгой. Еще Зико, потому что я знал его раньше. Затем Слуцкий, Жардим и Гюнеш. Но это мое мнение, есть люди, которые считают, что он топ, — сказал бразилец в интервью каналу «Красава» на Youtube.
36-летний Вагнер Лав в составе ЦСКА трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=07ipxP3xNr8&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0