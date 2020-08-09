РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Вадим Евсеев: «Уфа» заслужила имя, а так его терять не хочется"

9 августа 2020, 21:46

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара» (0:3).

— На 15 минут мы выпали из игры, — сказал Евсеев в эфире «Матч премьер». — Да, пропустили мяч, но разваливаться так не должны. Это несвойственно нашей команде. Хорошо, это произошло в первом туре, а не в последнем. Не должны расклеиваться, должны работать. Команда заслужила имя, а так его терять не хочется.

Уфа — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир