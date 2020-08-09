Вадим Евсеев: «Уфа» заслужила имя, а так его терять не хочется"

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Краснодара» (0:3).

— На 15 минут мы выпали из игры, — сказал Евсеев в эфире «Матч премьер». — Да, пропустили мяч, но разваливаться так не должны. Это несвойственно нашей команде. Хорошо, это произошло в первом туре, а не в последнем. Не должны расклеиваться, должны работать. Команда заслужила имя, а так его терять не хочется.