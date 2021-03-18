В «Зените» объяснили, с чем связан прогресс Вендела

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в разговоре с «СЭ» объяснил, за счет чего команда прибавила после неудачного старта весенней части сезона, рассказал о прогрессе полузащитника Вендела.

«Я бы не сказал, что по игре мы плохо выглядели. Мы создавали достаточно много моментов, просто не забивали. Сейчас все получается. Команда наладила взаимодействия, мы хорошо контролируем игру. Были тяжелые сборы, потому что многие футболисты выбыли, пропустили много тренировок и игр во время подготовки. Сейчас все потихонечку возвращают форму, надеюсь, это будет продолжаться», — отметил «СЭ» Оливейра.

Также тренер оценил выступление полузащитника петербургского клуба Вендела. Вчера, 17 марта, бразилец забил свои первые голы в РПЛ в матче 23-го тура против ЦСКА (3:2).

«Прогресс Вендела? Когда мы взяли его, знали, что это сильный игрок. Он приехал из теплой Португалии, непросто сразу привыкнуть к России. Попал в новый коллектив. Но мы понимали, что он сильный футболист, который поможет нам. Вендел — один из футболистов, который не пропустил ни одной тренировки на сборах, это ему помогло адаптироваться и наладить взаимосвязи с партнерами. Надеюсь, он продолжит играть на таком уровне. Вендел много создает, отдает хорошие передачи. По игре с ЦСКА мы видели его, как одного из лидеров нашей команды», — отметил тренер.

(Севастиан Терлецкий)