В «Спартаке» рассказали о ходе восстановления травмированных игроков

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков московской команды перед возобновлением чемпионата после паузы на матчи сборных.

«Все недавно травмированные футболисты успешно проходят восстановление. Динамика положительная. Решение о том, когда именно они сыграют, тренерский штаб примет ближе к матчу», — приводит слова Зеленова Metaratings.ru.

22 октября «Спартак» встретится с «Пари НН» в рамках 12 тура РПЛ. Начало — в 14:00 по мск.

После 11 матчей «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. Лидирует — «Краснодар» (27 очков).