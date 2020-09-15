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В «Роторе» нет новых случаев заболевания коронавируса

21:25
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Были получены результаты проб, которые игроки, тренерский и административный штаб основы «Ротора» сдали в минувший понедельник. Новых заболевших коронавирусной инфекцией в команде нет, сообщает сайт клуба.

Спортсмены и персонал клуба теперь сдают тестирование ежедневно. Во вторник здоровые футболисты провели тренировку на стадионе «Зенит».

Игроки, которые сдали тесты с положительным результатом, изолированы, переносят болезнь в легкой форме.

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по вопросу несостоявшегося матча 7-го тура Тинькофф РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром» состоится завтра, 16 сентября.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/?p=10419

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