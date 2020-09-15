В «Роторе» нет новых случаев заболевания коронавируса

Были получены результаты проб, которые игроки, тренерский и административный штаб основы «Ротора» сдали в минувший понедельник. Новых заболевших коронавирусной инфекцией в команде нет, сообщает сайт клуба.

Спортсмены и персонал клуба теперь сдают тестирование ежедневно. Во вторник здоровые футболисты провели тренировку на стадионе «Зенит».

Игроки, которые сдали тесты с положительным результатом, изолированы, переносят болезнь в легкой форме.

Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по вопросу несостоявшегося матча 7-го тура Тинькофф РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром» состоится завтра, 16 сентября.