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Судейство

Сегодня, 19:36

В РФС рассказали, когда может состояться встреча судей с «Пари НН»

Артем Бухаев
Корреспондент
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В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос «СЭ» о возможности проведения встречи судей с игроками «Пари НН».

Ранее в интервью «СЭ» председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что клуб давно просит главу департамента судейства РФС Милорада Мажича о встрече, однако не получает ответов.

«В этом сезоне в РФС не поступало официальных писем от «Пари НН» с просьбой провести лекцию для футболистов, как это было в случае с «Крыльями Советов», ЦСКА, «Спартаком», ФК «Сочи», «Динамо» и «Оренбургом», с которыми встречался Милорад Мажич. Кроме того, 2 декабря перед матчем «Пари НН» — «Урал» председатель судейского комитета Павел Каманцев, который лично присутствовал на стадионе, обсуждал с руководством нижегородского клуба возможность проведения лекции для игроков, тренеров и руководителей клуба. Стороны согласились, что встречу разумнее провести весной, а не перед последним туром перед зимней паузы», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Также в РФС рассказали, что Милорад Мажич посещал Нижний Новгород и со стадиона оценивал работу арбитра в матче 9-го тура «Пари НН» — «Оренбург».

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

Футбол
РФС
ФК Нижний Новгород
Милорад Мажич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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