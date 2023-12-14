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Сегодня, 19:41

Бывший президент «Зенита»: «У сине-бело-голубых нет лидера, который может «напихать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин считает, что питерскому клубу в первой части сезона не хватало лидера в раздевалке и на поле.

«Нет «дядьки» на поле. Понимаете, тренеры во время игры могут хоть из штанов выпрыгивать, пытаясь заставить футболистов играть лучше, но, если нет того, кто может завести, «напихать», что тоже иногда нужно, ничего не получится. По катанию мяча «Зенит» — на первом месте. Хотелось бы более яркой игры в нападении, чем команда всегда славилась. Не на кого сейчас играть. Нет лидера на поле. Раньше таким у «Зенита» был Малком», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

По итогам 18 туров сине-бело-голубые занимают второе место в РПЛ (36 очков), отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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