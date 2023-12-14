Бывший президент «Зенита»: «У сине-бело-голубых нет лидера, который может «напихать»

Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин считает, что питерскому клубу в первой части сезона не хватало лидера в раздевалке и на поле.

«Нет «дядьки» на поле. Понимаете, тренеры во время игры могут хоть из штанов выпрыгивать, пытаясь заставить футболистов играть лучше, но, если нет того, кто может завести, «напихать», что тоже иногда нужно, ничего не получится. По катанию мяча «Зенит» — на первом месте. Хотелось бы более яркой игры в нападении, чем команда всегда славилась. Не на кого сейчас играть. Нет лидера на поле. Раньше таким у «Зенита» был Малком», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

По итогам 18 туров сине-бело-голубые занимают второе место в РПЛ (36 очков), отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.