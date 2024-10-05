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Генеральный директор «Пари НН»: «Отставка Илича — своевременна. У нового тренера будет время на адаптацию»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что отставка главного тренера Саши Илича произошла вовремя.

«Будущее Илича в СМИ обсуждалось как минимум два месяца. Мы же видели ситуацию изнутри, давали тренерскому штабу шансы. Также было правильно и важно вместе пройти летнюю трансферную кампанию. Словом, не собирались форсировать события, опираясь прежде всегда на объективные данные, так как работаем с командой каждый день.

Считаем, что решение расстаться с Иличем своевременное. Сейчас наступает пауза на матчи сборных. У нового главного тренера будет время адаптироваться, лучше познакомиться с командой и подготовить ее к следующей части сезона", — сказал Мелик-Гусейнов.

Илич возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. Контракт 46-летнего специалиста с нижегородским клубом был рассчитан до конца июня 2025 года.

Команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11-ю очками.

Саша Илич
ФК Нижний Новгород
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 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
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5
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6
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7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
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