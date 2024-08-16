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Сегодня, 15:47

В «Оренбурге» сообщили о подписании контракта с Коваленко

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Коваленко.
Фото Global Look Press

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил «СЭ» о подписании контракта с полузащитником «Зенита» Александром Коваленко.

«Он сейчас проходит процедуру регистрации футболиста в РФС. В ближайший час-два мы объявим о трансфере из «Зенита» в «Оренбург». Контракт подписан», — сказал Еремякин «СЭ».

21-летний Коваленко в прошлом году перешел в «Зенит» из «Сочи». За сине-бело-голубых он сыграл 14 матчей. Действующий контракт футболиста с питерцами рассчитан до лета 2028 года.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Александр Коваленко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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Максим Глушенков

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Педро

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

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Локомотив

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Бителло

Бителло

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И К Ж
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Факел

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Даниил Фомин

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Динамо

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Сергей Брызгалов

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