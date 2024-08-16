В «Оренбурге» сообщили о подписании контракта с Коваленко

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил «СЭ» о подписании контракта с полузащитником «Зенита» Александром Коваленко.

«Он сейчас проходит процедуру регистрации футболиста в РФС. В ближайший час-два мы объявим о трансфере из «Зенита» в «Оренбург». Контракт подписан», — сказал Еремякин «СЭ».

21-летний Коваленко в прошлом году перешел в «Зенит» из «Сочи». За сине-бело-голубых он сыграл 14 матчей. Действующий контракт футболиста с питерцами рассчитан до лета 2028 года.