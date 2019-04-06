В Обнинске подрались фанаты ЦСКА и "Торпедо"

Руководитель Клуба болельщиков "Торпедо" Василий Петраков прокомментировал "СЭ" информацию о драке с участием фанатов автозаводцев в Обнинске перед матчем 18-го тура ПФЛ (зона "Центр") "Квант" - "Торпедо". Петраков сообщил, что участниками инцидента стали фанаты ЦСКА и "Торпедо".

- Я так понимаю, что стычка произошла в районе обнинского вокзала. Вроде бы столкнулись болельщики ЦСКА, которые ехали на дерби против "Спартака", и фанаты "Торпедо". Несколько человек выпивали в пельменной и попали под молодых, крепких ребят, - сказал Петраков. - Полиция приехала моментально, все разбежались. Насколько я понимаю, все спокойно, двое пострадали, их отвезли в больницу, но уже отпустили. Они сейчас находятся на матче против "Кванта".

- Есть ли задержанные?

- Честно говоря, не знаю. Полиция пока не раскрывает для нас эту информацию.

Матч между "Квантом" и "Торпедо" в эти минуты проходит в Обнинске. Игра началась в 14.00 по московскому времени. (Иван Торопцев)