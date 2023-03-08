В «Лужниках» отказались комментировать перенос матча РПЛ «Торпедо» — «Урал» в Химки

В «Лужниках» не стали комментировать перенос матча 19-го тура РПЛ «Торпедо» — «Урал» в Химки.

«За комментариями лучше обратиться к РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова представителя пресс-службы «Лужников».

Ранее инспекция РФС-РПЛ признала поле в «Лужниках» непригодным для проведения встречи.

Матч между командами должен состояться 11 марта в 14.00 по московскому времени.

«Торпедо» с 7 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 22 очками идет на 10-й строчке.