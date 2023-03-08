Карасев — о комментариях судей: «Я за открытость. С удовольствием бы объяснял моменты»

Российский арбитр Сергей Карасев высказался по поводу судейских интервью после матча.

«Посмотрим, что будет дальше. Я за открытость. Я бы с удовольствием объяснил какие-то моменты. Сейчас система сдвигается с мертвой точки», — приводит слова Карасева «Чемпионат».

Интервью с арбитрами на матчах Winline Зимнего кубка РПЛ и 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России проводились в тестовом формате.