Корниленко — о номинации Пиняева и Салтыкова на Golden Boy: «Надеемся, «Крылья» помогли им в этом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос «СЭ» о попадании бывшего футболиста клуба Сергея Пиняева и нападающего самарцев Никиты Салтыкова в число номинантов на премию Golden Boy.

«Мы рады за Пиняева и Салтыкова, поздравляем их с вхождением в число номинантов на премию. Надеемся, что футбольный клуб «Крылья Советов» помог им в этом, а дальше они будут только развиваться и прогрессировать», — сказал Корниленко «СЭ».

Российские игроки попали в топ-100 кандидатов на награду — Салтыков занял 62-е место, Пиняев стал 78-м.