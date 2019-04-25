На заседании Пресненского суда Москвы выступила Алена Шинкарева, свидетель драки у стрип-клуба "Эгоист" с участием Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
– Где расположились в кофемании?
– Прямо и налево, если вам это о чем-нибудь скажет. Не разбиралась в залах, просто сели.
– Что дальше?
– Завтракаем. Не помню, кто и что пил. Я пила кофе. Про алкоголь – не помню. Кто-то, возможно, пил.
– Там музыка играла?
– Не помню.
– На столе из телефона играла?
– Точно не помню.
– Посторонние лица были?
– Кто-то завтракал, не скажу, что было мало людей.
– Нецензурно выражались?
– Вроде нет.
– На повышенных тонах разговаривали?
– Никто не кричал.
– Когда сидели, обсуждали конфликт?
– Не помню.
– Что дальше было?
– Человека, которого там сидели, начали сравнивать с корейским артистом.
– Кто начал сравнивать?
– Не помню. Потом от этого человека прилетело нехорошее слово.
– Сидел ли рядом Мамаев?
– Не помню, насколько рядом, но недалеко.
– Вашу куртку швырял?
– Не помню. (Илья Егоров)
Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!