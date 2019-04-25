На заседании Пресненского суда Москвы выступила Алена Шинкарева, свидетель драки у стрип-клуба "Эгоист" с участием Александра Кокорина, брата форварда "Зенита" Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Где расположились в кофемании?

– Прямо и налево, если вам это о чем-нибудь скажет. Не разбиралась в залах, просто сели.

– Что дальше?

– Завтракаем. Не помню, кто и что пил. Я пила кофе. Про алкоголь – не помню. Кто-то, возможно, пил.

– Там музыка играла?

– Не помню.

– На столе из телефона играла?

– Точно не помню.

– Посторонние лица были?

– Кто-то завтракал, не скажу, что было мало людей.

– Нецензурно выражались?

– Вроде нет.

– На повышенных тонах разговаривали?

– Никто не кричал.

– Когда сидели, обсуждали конфликт?

– Не помню.

– Что дальше было?

– Человека, которого там сидели, начали сравнивать с корейским артистом.

– Кто начал сравнивать?

– Не помню. Потом от этого человека прилетело нехорошее слово.

– Сидел ли рядом Мамаев?

– Не помню, насколько рядом, но недалеко.

– Вашу куртку швырял?

– Не помню. (Илья Егоров)

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!