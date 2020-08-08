В «Химках» объяснили проблемы с проходом на трибуны

Руководитель пресс-службы «Химок» Иван Тугарин прокомментировал «СЭ» проблемы с проходом на стадион «Арену Химки» на матче против ЦСКА из-за того, что у электронных билетов не считывались штрих-коды.

— Футбольный клуб «Химки» за несколько дней до матча начал сотрудничество с новым билетным оператором, — отметил Тугарин. — Из-за коротких сроков реализации билетной программы могут возникать внештатные ситуации.

В своих каналах коммуникаций мы предупреждали болельщиков о том, что необходимо заранее распечатать билет. Мы понимаем, что не всегда есть возможность это сделать и приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Футбольный клуб «Химки» совместно с билетными оператором и стадионом «Ареной Химки» уже ведёт работу над тем, чтобы болельщики могли комфортно заходить на стадион по электронным билетам, не создавая очередей. Надеемся, что вопрос удастся решить к четвёртому туру, когда команда сыграет дома. (Константин Алексеев)

У стадиона во время матча «Химки» — ЦСКА скопилась огромная очередь болельщиков