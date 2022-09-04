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4 сентября, 10:54

Член совета директоров «Динамо»: «Захарян адекватно относится к ситуации. Мы объяснили ему нюансы с переводом средств»

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Член совета директор «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» поделился подробностями несостоявшегося перехода Арсена Захаряна в «Челси».

— Если вы вернетесь к этому разговору с «Челси» в декабре, отступные будут 15 миллионов?

— Когда это произойдет, тогда и увидим. Все должно устроить и Арсена, и клуб. Мне сложно комментировать, что будет через 3 месяца.

— Как Захарян переживал эту историю?

— Мы всегда в диалоге с нашими футболистами. С Арсеном об этом разговаривали. Он хочет попробовать себя в сильной лиге. Он адекватно относится к ситуации, которая развивается. Мы объяснили ему нюансы с недостатком времени и переводом средств. Он все понимает. Арсен не только суперталантливый футболист, но и умный парень.

1 сентября «Динамо» объявило о том, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

В этом сезоне Захарян забил один мяч и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за бело-голубых.

Арсен Захарян. «Менять гражданство не собирался. Просто хотел играть там». Захарян — о несостоявшемся трансфере в «Челси»

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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