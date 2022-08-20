В «Динамо» допустили, что Моро может покинуть команду этим летом

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику бело-голубых Николе Моро со стороны «Болоньи».

«Действует положение ФИФА, в рамках которого иностранные футболисты могут уходить из российских клубов. Остальное могу сказать либо по завершении трансферного окна, либо по завершении ситуации с Моро по его личному решению. Вероятность его ухода есть», — приводит Sport24 слова Моро.

Моро выступает за московское «Динамо» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 на его счету 2 результативных передачи в 5 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего хорвата в 9 миллионов евро.