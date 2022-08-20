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Сегодня, 19:10

В «Динамо» допустили, что Моро может покинуть команду этим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику бело-голубых Николе Моро со стороны «Болоньи».

«Действует положение ФИФА, в рамках которого иностранные футболисты могут уходить из российских клубов. Остальное могу сказать либо по завершении трансферного окна, либо по завершении ситуации с Моро по его личному решению. Вероятность его ухода есть», — приводит Sport24 слова Моро.

Моро выступает за московское «Динамо» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 на его счету 2 результативных передачи в 5 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего хорвата в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-20-chlen-soveta-direktorov-dinamo-gafin-veroyatnost-ukhoda-moro-yest

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
2-й тайм

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
Никола Моро
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
10
 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
12
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
13
 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
14
 Факел 6 0 4 2 8-12 4
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 1 : 1
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 0 : 1
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 0 : 3
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
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