Спортивный директор «Црвены Звезды»: «Думаю, что Тикнизян станет для нас серьезным усилением»

Спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела прокомментировал переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в сербский клуб.

22 июня «Црвена Звезда» объявила о трансфере 26-летнего футболиста сборной Армении из московского «Локомотива». Защитник подписал трехлетний контракт с клубом.

«Тикнизян имеет большой опыт игры в России. Выступал за ЦСКА и «Локомотив», а также играет за сборную Армении. Думаю, это станет серьезным усилением, потому что он быстрый игрок с хорошими качествами», — цитирует Мркелу пресс-служба клуба.

Тикнизян играл за «Локомотив» с 2021 года. Он провел за команду 122 матча, забил 16 мячей и сделал 17 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 миллиона евро.