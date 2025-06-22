Футбол
22 июня, 18:30

На «Химки» возбудили исполнительное производство из-за неуплаты налогов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла исполнительное производство в отношении футбольного клуба «Химки», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

Причиной стал долг «Химок» перед налоговой в размере более 446 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне подмосковная команда заняла 12-е место в турнирной таблице РПЛ. После этого стало известно, что «Химки» не прошли лицензирование для выступления в высшем дивизионе в следующем сезоне. Место «Химок» в РПЛ занял «Пари НН», который уступил «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах за место в лиге.

18 июня пресс-служба «Химок» объявила о приостановке деятельности клуба.

Источник: РИА «Новости»
  • ViktorDiktor®

    Туфана- на нары.

    22.06.2025

  • тихоновнавсегда

    Какой нежданчик...)))

    22.06.2025

  • Фирсыч

    Ага, не платил налоги с производства нелегального алкоголя!!? М-да...

    22.06.2025

  • Ботокс007

    Какие же все-таки сидят болваны в РФС! Чем там занимаетесь, убогие? Вы не отражали, что происходит в Химках?! Терехов: я ушел в январе 2025г., не платили полгода.

    22.06.2025

  • Пан Юзеф

    Оставьте "Химки" в покое, жандармы!

    22.06.2025

  • Sergey Sparker

    В 1931 году Аль Капоне был посажен на 11 лет в тюрьму за неуплату налогов. Эта история началась в 1929г., когда в октябре произошёл крах на Уолл-стрит (начало "Великой депрессии"). Это напрямую коснулось и бизнеса Аль Капоне (производство нелегального алкоголя). "Империя дала трещину". Федеральное правительство давно искало причину посадить Капоне, обвинив его в убийстве, но повода у полиции не было. И тогда они решили задержать его, обвинив в неуплате налогов. И теперь у нас - ХИМКИ!

    22.06.2025

  • Тор

    А Митрофанову скажу. Зачем тянули Химки, создали бардак в РПЛ и получили колоссальную неуплату налогов. А это реальная статья УК. И РФС главный организатор..

    22.06.2025

    «Балтика» в товарищеском матче проиграла «Зениту-2»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

