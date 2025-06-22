На «Химки» возбудили исполнительное производство из-за неуплаты налогов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла исполнительное производство в отношении футбольного клуба «Химки», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

Причиной стал долг «Химок» перед налоговой в размере более 446 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне подмосковная команда заняла 12-е место в турнирной таблице РПЛ. После этого стало известно, что «Химки» не прошли лицензирование для выступления в высшем дивизионе в следующем сезоне. Место «Химок» в РПЛ занял «Пари НН», который уступил «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах за место в лиге.

18 июня пресс-служба «Химок» объявила о приостановке деятельности клуба.