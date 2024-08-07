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Сегодня, 12:32

В CAS заявили, что не получали обращений от Федотова по его иску к ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила, что не получала обращений от бывшего главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Спортивный арбитражный суд не регистрировал никаких процедур, связанных с этим вопросом», — приводит ответ CAS ТАСС.

6 августа стало известно, что палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 57-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения.

Позже спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, сообщил, что они обжалуют решение РФС в CAS.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

Источник: ТАСС
Владимир Федотов (тренер)
Футбол
РПЛ
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
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5
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