Угаров: «Педро не может сидеть на лавке в «Зените». Легче посадить туда россиянина»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о том, что вингер сине-бело-голубых Педро попадает в стартовый состав команды.

«Педро не может сидеть на лавке. Возьмите любую команду и любого тренера, который покупает футболиста. Кого легче посадить — российского или иностранного футболиста? Отечественного легче посадить, чем иностранца. С этим надо смириться», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

18-летний Педро сыграл за «Зенит» 6 матчей, в которых забил 3 мяча. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца декабря 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

Сине-бело-голубые находятся на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очков в 22 матчах.