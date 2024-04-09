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Сегодня, 21:19

В «Пари НН» сообщили, что Марадишвили будет прооперирован в ближайшее время

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Пресс-служба «Пари НН» сделала заявление о травме полузащитника нижегородцев Константина Марадишвили.

«Марадишвили получил повреждение коленного сустава, а именно гол — крестообразной связки. В ближайшее время Константин будет прооперирован, после чего пройдет курс реабилитации с клубными специалистами», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

24-летний россиянин вышел в стартовом составе на матч 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4) и был заменен на 31-й минуте из-за травмы ноги. После игры футболист покинул стадион на костылях.

В этом сезоне РПЛ футболист провел 11 матчей, забив 1 гол.

Источник: Telegram-канал «Пари НН»
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Константин Марадишвили
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
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Краснодар – Зенит
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