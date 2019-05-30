"Уфа" обыграла "Томь" в первом стыковом матче за место в премьер-лиге (2:0). Голом отметился форвард Силвестр Игбун, еще один мяч в свои ворота забил защитник Исмаил Эдиев. Второй матч пройдет 2 июня в Томске.

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Первый матч

"Уфа" - "Томь" (Томск) - 2:0 (1:0)

Голы: Игбун, 28 (1:0). Эдиев, 81 - в свои ворота (2:0).

"Уфа": Беленов, Йокич, Неделчару, Никитин, Сухов, Пауревич (Карп, 54), Салатич (Ванек, 75), Игбун, Живоглядов, Кротов, Вомбергар (Тилль, 71).

"Томь" (Томск): Смирнов, Пенчиков, Эдиев, Шумских, Бугаев, Ставпец, Калинский, Шалаев, Каккоев (И.Д.Андреев, 82), Гасилин (Сасин, 73), Абдулавов (Тлупов, 60).

Предупреждения: Смирнов, 44. Неделчару, 80. Живоглядов, 85.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Усачев (Ростов-на-Дону), Хатуев (Грозный).

ВАР: Карасев (Москва). Казарцев (Санкт-Петербург).

30 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник". 9380 зрителей.

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