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Сегодня, 23:17

Участники Суперлиги решат, пускать ли в турнир российские клубы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В компании A22, которая занимается проектом Суперлиги, ответили на вопрос о возможном допуске российских клубов.

«Сегодня мы представили новое предложение о проведении европейских клубных соревнований как для мужчин, так и для женщин. В ближайшие недели мы обсудим это предложение со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям», — приводит ответ пресс-службы A22 РИА «Новости».

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Сразу несколько европейских топ-клубов уже объявили, что не будут участовать в Суперлиге. Среди них «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Бавария», «Боруссия», «ПСЖ», «Атлетико», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Интер», «Рома» и «Аталанта».

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Суперлига (футбол)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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