Дмитрий Баранник: «Клубы РПЛ продолжат «набивать» составы легионерами»

Бывший игрок «Зенита» и экс-спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник рассказал, какой селекции ждет от клубов РПЛ в зимнее трансферное окно.

«Моя позиция известная: я за то, чтобы как можно больше россиян играло в клубах РПЛ. Не представляю, какие могут быть более благоприятные обстоятельства для этого, чем сейчас. Но, думаю, клубы продолжат «набивать» составы латиноамериканцами, африканцам. Мне кажется, российский футбол уже проходил это в девяностых. Надеюсь, все же будет баланс: иностранцы сюда хорошего уровня приедут, а двери в состав перед нашими ребятами не закроются», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 38 очками. «Зенит» занимает вторую строчку с 36 очками, «Динамо» — третью (32).