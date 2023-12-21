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Дмитрий Баранник: «Клубы РПЛ продолжат «набивать» составы легионерами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» и экс-спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник рассказал, какой селекции ждет от клубов РПЛ в зимнее трансферное окно.

«Моя позиция известная: я за то, чтобы как можно больше россиян играло в клубах РПЛ. Не представляю, какие могут быть более благоприятные обстоятельства для этого, чем сейчас. Но, думаю, клубы продолжат «набивать» составы латиноамериканцами, африканцам. Мне кажется, российский футбол уже проходил это в девяностых. Надеюсь, все же будет баланс: иностранцы сюда хорошего уровня приедут, а двери в состав перед нашими ребятами не закроются», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 38 очками. «Зенит» занимает вторую строчку с 36 очками, «Динамо» — третью (32).

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Баранник
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
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