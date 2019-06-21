"У него в ФИФЕ рейтинг 72, это меньше, чем у Ташаева". Фанаты "Спартака" – о новичке Понсе

Сегодня, 21 июня, "Спартак" объявил о переходе нападающего Эсекиэля Понсе из "Ромы". С 22-летним аргентинцем подписали долгосрочный контракт.

В прошедшем сезоне форвард на правах аренды выступал за греческий АЕК, где забил 21 мяч в 43 матчах за клуб и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции. ​Портал transfermarkt.de оценивает Понсе в 4 миллиона евро.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что красно-белые заплатили 8 миллионов евро "Роме" за Понсе.

После официального объявления о переходе игрока, "СЭ" собрал реакцию фанатов на эту новость.

dmtry1: "У него в фифе рейтинг 72, это меньше, чем у Ташаева лол".

alexgasparyan: "Сколько матчей он сыграл за Рому? Правильный ответ – 0".

sazonovm72: "Педро Роша – 2".

kayumovmarat: "Вернулся бы еще Антоха, и еще один кубок наш!"

igor_valeryevich: "На Педрошу не похож, уже норм".

alex_dvrv: "Отлично, но абик не куплю! На следующий год, зависит от желания команды биться".

autoingclub: "Головой хорошо играет, думаю, заиграет, слева на фланг надо еще взять Брума вот тогда будет топ, ну или на крайняк Мирзова".

Эсекиэль Понсе стал игроком "Спартака" // Подборка лучших моментов с новичком "Спартака" Понсе. Видео // Roma Press: "Спартак" заплатил "Роме" 8 миллионов евро за Понсе