Roma Press: "Спартак" заплатил "Роме" 8 миллионов евро за Понсе

"Спартак" выплатил "Роме" за нападающего Эсекиэля Понсе 8 миллионов евро, утверждает Roma Press. Сегодня, 21 июня, красно-белые официально объявили о переходе 22-летнего аргентинца.

Портал transfermarkt.de оценивает Понсе в 4 миллиона евро. В прошедшем сезоне форвард на правах аренды выступал за греческий АЕК, где забил 21 мяч в 43 матчах за клуб и стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

Понсе перешел в "Рому" в 2015 году из "Ньюэллз Олд Бойз" за 4,2 миллиона евро. Нападающий также играл за "Лилль" и "Гранаду" на правах аренды (2016-2018).

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