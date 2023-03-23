Турецкий журналист заявил, что Баринов пока не нужен «Бешикташу»

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка прокомментировал ситуацию с несостоявшимся переходом полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в стамбульский «Бешикташ».

«Экономическое положение футбольных клубов в Турции в целом не очень хорошее. Сорвалось несколько сделок с банками, поэтому они не могут выходить за определенные лимиты. «Бешикташ» отпустил бразильского опорника Жозефа, но центральный полузащитник Хаджиахметович также способен отработать в обороне. Так что Баринов пока не нужен», — приводит слова Будки «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний опорный полузащитник провел за «Локомотив» 25 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, забив два гола и отдав одну результативную передачу.