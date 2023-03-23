Турецкий журналист: «По окончании сезона Захарян перешел бы из «Галатасарая» в «Челси»

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка прокомментировал ситуацию с несостоявшимся трансфером полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».

«Галатасарай» готов был выплатить 13 миллионов евро за Захаряна четырьмя частями. Первый взнос они планировали сделать в июне. По окончании сезона футболист перешел бы из «Галатасарая» в «Челси». Это был очень хитрый план. «Галатасараю» не были нужны деньги для этого трансфера. Об этом говорили журналисты, близкие к «Галатасараю», в частности Бурхан Джан Терзи», — приводит слова Будки «Чемпионат».

21 февраля инсайдер Николо Скира заявлял, что турецкий клуб близок к покупке 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро и готов предложить ему контракт до конца июня 2027 года с зарплатой 1,9 миллиона евро в год.