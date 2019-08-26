«Трешки больше нет». На что намекает «Локомотив»?

«Локомотив» опубликовал ряд сообщений в клубном Twitter с тегом «Трешки больше нет». Сначала вице-чемпионы России пообещали добавить перца, а после популярного видео со звездой НБА Леброном Джеймсом появилась картинка с полузащитником «Локо» Брайаном Идову, который играет под 3-м номером.

В июле на встрече с болельщиками гендиректор клуба Василий Кикнадзе заявил о том, что «на трансферы осталась трешка». После этого красно-зеленые подписали форварда «Зенита» Луку Джорджевича, а также собирались приобрести опорного полузащитника.

Ранее появлялись сообщения о том, что «Локомотиву» проявляет интерес к полузащитнику тель-авивского «Маккаби» Дору Перецу, однако договоренности по 24-летнему хавбеку сборной Израиля добиться не удается. Сегодня появилась информация о том, что железнодорожники договорились об аренде полузащитника «Интера» и сборной Португалии Жоау Мариу с правом выкупа за 15 или 18 миллионов евро (по данным разных источников).

«Локо» может закрыть сделку по опорнику и пристроить «трешку»