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Талалаев рассказал, что испугался после обморока Брайана Хиля во время летних сборов

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» рассказал об обмороке второго на сегодня снайпера чемпионата России Брайана Хиля во время летних сборов калининградцев.

— Правда ли, что Хиль уже на летних сборах упал в обморок?

— Правда. И не только он, а еще два футболиста. Хиль приехал на сборы после игр за свою национальную команду, то есть находился в игровом тонусе и начал тренировки со 2 июня, тогда как мы — только с 16-го. До этого игрокам была роздана индивидуальная программа, но кто как ее выполнял — тут у меня есть сомнения. Так вот, Хиль приехал — и на второй его день в работе у нас была выносливость, потом — двусторонняя игра. И он получил тепловой удар.

Мы, конечно, немножко испугались, но в целом для нас это стало позитивным сигналом. Потому что готовность человека, находившегося в игровом тонусе, сыгравшего за свою сборную три матча за двадцать дней, оказалась несопоставимой с готовностью, которую демонстрировали пацаны, все время работавшие с нами.

Далее на сборе в Сочи, где была серьезная жара, мы проводили контрольный матч с «Сочи», и после первого тайма доктора приводили в чувство Мурида и Мохаммада. Хотя один приехал из Марокко, а второй в юности в «Анжи» привык к такой погоде. Они говорили о невозможности продолжить игру, но все же на морально-волевых вышли и сыграли еще 15-20 минут. Там, на юге, всем было тяжело, но уверен, что та подготовка стала подспорьем желанию и готовности терпеть на поле. Это очень пригодилось, например, в матчах с «Динамо» и «Оренбургом».

Андрей Талалаев.«В «Балтике» нет бразильцев. Пока не нашли такого, кто смог бы справиться с нашей работой». Интервью Андрея Талалаева
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Андрей Талалаев
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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П
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