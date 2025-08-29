Талалаев рассказал, что испугался после обморока Брайана Хиля во время летних сборов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, чья команда в шести стартовых матчах РПЛ не потерпела ни одного поражения и вышла на второе место после саратовского «Сокола» 2001 года по длине беспроигрышной серии со старта сезона для клуба — новичка высшего дивизиона, в интервью «СЭ» рассказал об обмороке второго на сегодня снайпера чемпионата России Брайана Хиля во время летних сборов калининградцев.

— Правда ли, что Хиль уже на летних сборах упал в обморок?

— Правда. И не только он, а еще два футболиста. Хиль приехал на сборы после игр за свою национальную команду, то есть находился в игровом тонусе и начал тренировки со 2 июня, тогда как мы — только с 16-го. До этого игрокам была роздана индивидуальная программа, но кто как ее выполнял — тут у меня есть сомнения. Так вот, Хиль приехал — и на второй его день в работе у нас была выносливость, потом — двусторонняя игра. И он получил тепловой удар.

Мы, конечно, немножко испугались, но в целом для нас это стало позитивным сигналом. Потому что готовность человека, находившегося в игровом тонусе, сыгравшего за свою сборную три матча за двадцать дней, оказалась несопоставимой с готовностью, которую демонстрировали пацаны, все время работавшие с нами.

Далее на сборе в Сочи, где была серьезная жара, мы проводили контрольный матч с «Сочи», и после первого тайма доктора приводили в чувство Мурида и Мохаммада. Хотя один приехал из Марокко, а второй в юности в «Анжи» привык к такой погоде. Они говорили о невозможности продолжить игру, но все же на морально-волевых вышли и сыграли еще 15-20 минут. Там, на юге, всем было тяжело, но уверен, что та подготовка стала подспорьем желанию и готовности терпеть на поле. Это очень пригодилось, например, в матчах с «Динамо» и «Оренбургом».