Товарищеская игра между «Рубином» и «Крыльями Советов» пройдет 7 или 8 июня

Как стало известно «СЭ», «Рубин» проведет товарищеский матч против «Крыльев Советов» 7 или 8 июня.

Ранее сообщалось, что игра должна состояться сегодня, 1 июня. Однако матч не состоится. «Крылья Советов» тренируются в Самаре. Сегодня «Рубин» может провести матч с «Тамбовом».

Напомним, возобновление чемпионата России назначено на 21 июня. (Вячеслав Короткин)