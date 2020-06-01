Товарищеская игра между «Рубином» и «Крыльями Советов» пройдет 7 или 8 июня
15:48
Как стало известно «СЭ», «Рубин» проведет товарищеский матч против «Крыльев Советов» 7 или 8 июня.
Ранее сообщалось, что игра должна состояться сегодня, 1 июня. Однако матч не состоится. «Крылья Советов» тренируются в Самаре. Сегодня «Рубин» может провести матч с «Тамбовом».
Напомним, возобновление чемпионата России назначено на 21 июня. (Вячеслав Короткин)
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